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Как Алевтина Торсон стала Валентиной Леонтьевой 

Елена Красовская 8 часов назад
Смотрите видео и узнайте историю одной из самых популярных и любимых советских телеведущих Валентины Леонтьевой. На её передачах выросло несколько поколений зрителей, для них она навсегда осталась тётей Валей, доброй и понимающей. Но мало кому известно, что эффектная женщина, которую все считали русской, появилась на свет в смешанной семье и при рождении получила имя Алевтина Торсон. Почему Алевтина стала Валентиной и почему она отказалась переехать в США, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что звезда «Уральских пельменей» снялась в новом шоу.
ТВ , Видео , Валентина Леонтьева
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