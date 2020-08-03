Как Алевтина Торсон стала Валентиной Леонтьевой 

Смотрите видео и узнайте историю одной из самых популярных и любимых советских телеведущих Валентины Леонтьевой. На её передачах выросло несколько поколений зрителей, для них она навсегда осталась тётей Валей, доброй и понимающей. Но мало кому известно, что эффектная женщина, которую все считали русской, появилась на свет в смешанной семье и при рождении получила имя Алевтина Торсон. Почему Алевтина стала Валентиной и почему она отказалась переехать в США, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что звезда «Уральских пельменей» снялась в новом шоу.