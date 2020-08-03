Дзюба захотел стать телеведущим 

Футболист Артем Дзюба задумался о смене профессии. Об этом сообщает Sports.ru.

После завершения футбольного сезона нападающий "Зенита" сборной России заключил новый контракт с клубом. Однако спортсмен рассматривает в будущем и работу на телевидении. Артем Дзюба хотел бы работать футбольным экспертом. Он готов смотреть матчи и разбирать их в студии телеканала.

Быть директором клуба Артем Дзюба не хочет, потому что ему не нравится работа в кабинете. Возможно, по словам футболиста, когда-нибудь он станет тренером.