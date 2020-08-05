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56-летний Гордон тайно оставил молодую жену 

Елена Красовская 4 часа назад
Смотрите видео и узнайте об очередном разводе телеведущего Александра Гордона. Александр славится неравнодушием к молодым девушкам, все его супруги были гораздо моложе него. С последней женой, Нозанин Абдулвасиева, разница в возрасте у Гордона составляла 30 лет. В их брак изначально мало кто верил, однако Александр и Нозанин прожили шесть лет и обзавелись двумя детьми. Но на днях появилась информация, что союз всё-таки распался.
Ранее «Рамблер» узнал, что Бондарчук рассказал, зачем пудрили тело Ветлицкой в клипе.
ТВ , Видео , Александр Гордон
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