56-летний Гордон тайно оставил молодую жену 

Смотрите видео и узнайте об очередном разводе телеведущего Александра Гордона. Александр славится неравнодушием к молодым девушкам, все его супруги были гораздо моложе него. С последней женой, Нозанин Абдулвасиева, разница в возрасте у Гордона составляла 30 лет. В их брак изначально мало кто верил, однако Александр и Нозанин прожили шесть лет и обзавелись двумя детьми. Но на днях появилась информация, что союз всё-таки распался.
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