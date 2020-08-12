Американская телеведущая Эллисон Латос рассказала, как зрительница спасла ей жизнь, диагностировав ей болезнь, которую сама Латос не замечала. Свою историю телеведущая опубликовала на Facebook.

Несколько месяцев назад, когда Эллисон была беременна, ей позвонила взволнованная телезрительница. Девушка заметила на шее Латос странное образование и посоветовала ей обратиться к врачу. Эллисон прошла несколько осмотров, но медики заверили, что ей не о чем беспокоиться.

После родов и смерти новорожденной дочери телеведущая решила пройти осмотр еще раз. На этот раз ей диагностировали рак щитовидной железы. Операция по удалению опухоли прошла успешно, в ближайшие дни американка намерена вернуться на работу: