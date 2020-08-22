Зрители поведали о глухоте Корчевникова

Зрители, присутствовавшие на съемках программы "Судьба человека", рассказали о том, что здоровье ведущего ухудшилось. Об этом сообщает ИД "Собеседник".

Одна из зрительниц рассказала, что перед съемками к гостям подходят сотрудники шоу и предупреждают о том, что у Корчевникова плохо со слухом. Из-за этого приходится снимать несколько дублей.

Она также рассказала, как проходят съемки. По ее словам, ведущий пытается прочитать то, что говорит человек, по его губам.

"А сам Борис, похоже, ничего не слышит. Улыбается, внимательно вглядывается в лицо гостя, пытаясь «прочитать» по губам, что говорит герой программы. Очень больно смотреть со стороны на состояние Бориса, которого мы все очень любим. За что ему это? Зачем такие мучения?!"

"Собеседник" также сообщил, что пообщался с сотрудниками программы. Они подтвердили, что у Корчевникова есть проблемы со здоровьем, из-за чего бывают сложности в работе. При этом, отмечается, что коллектив понимает его и сменять ведущего пока не собираются.