«Без понятия, в какую „Решку“ она возвращается»

На telegram-канале Ивлеевой был задан вопрос, правда ли, что Регина Тодоренко — новая ведущая "Орла и решки"?

"Я не знаю насчет Тодоренко, но к "Решке" украинской (Teen spirit) она не имеет никакого отношения. С нами она не катается, на какую "Решку" она там возвращается, я без понятия",

— ответила Ивлеева своим подписчикам, записав голосовое сообщение.

На самом деле, Регина действительно вернулась в шоу, но стала ведущей спецвыпусков "Орел и решка: Россия". Ради этой работы Тодоренко оставила своего мужа и ребенка и улетела на съемки. Эту перемену в жизни, по слухам, Регина перенесла непросто, но пошла на такой шаг, чтобы реанимировать свою карьеру телеведущей после скандальных высказываний о жертвах домашнего насилия.