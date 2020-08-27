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Ивлеева о Тодоренко: «Без понятия, в какую „Решку“ она возвращается» 

Стелла Шмель 4 часа назад
Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева высказалась на тему возвращения в шоу "Орел и решка" Регины Тодоренко.
На telegram-канале Ивлеевой был задан вопрос, правда ли, что Регина Тодоренко — новая ведущая "Орла и решки"?

"Я не знаю насчет Тодоренко, но к "Решке" украинской (Teen spirit) она не имеет никакого отношения. С нами она не катается, на какую "Решку" она там возвращается, я без понятия",

— ответила Ивлеева своим подписчикам, записав голосовое сообщение.
На самом деле, Регина действительно вернулась в шоу, но стала ведущей спецвыпусков "Орел и решка: Россия". Ради этой работы Тодоренко оставила своего мужа и ребенка и улетела на съемки. Эту перемену в жизни, по слухам, Регина перенесла непросто, но пошла на такой шаг, чтобы реанимировать свою карьеру телеведущей после скандальных высказываний о жертвах домашнего насилия.
Ранее "Рамблер" писал, что Шепелев высказался об уходе с Первого канала.
Комментарии 5
ТВ , Видео , Анастасия Ивлеева , Регина Тодоренко
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