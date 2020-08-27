Ведущая появилась в эфире в пиджаке на голое тело

Телеведущая Аманда Ходен из Великобритании появилась в эфире телешоу Britain's Got Talent в очень откровенном костюме. На случай обратило внимание издание Daily Star.
Аманда вышла в белом брючном костюме, особое внимание которого привлекал пиджак, надетый на голое тело.
Халден собрана волосы в пучок, а образ дополнила красивыми серьгами и подвеской.
@theholdenites
Снимок опубликовали в том числе и в официальном Instagram-аккаунте шоу.
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