Ведущая появилась в эфире в пиджаке на голое тело

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Телеведущая Аманда Ходен из Великобритании появилась в эфире телешоу Britain's Got Talent в очень откровенном костюме. На случай обратило внимание издание Daily Star.

Аманда вышла в белом брючном костюме, особое внимание которого привлекал пиджак, надетый на голое тело.

Халден собрана волосы в пучок, а образ дополнила красивыми серьгами и подвеской.

@theholdenites

Снимок опубликовали в том числе и в официальном Instagram-аккаунте шоу.