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Телеведущая вышла в эфир в пиджаке прямо на тело 

Стелла Шмель 3 часа назад
Ведущая появилась в эфире в пиджаке на голое тело
Фото: @theholdenites
Телеведущая Аманда Ходен из Великобритании появилась в эфире телешоу Britain's Got Talent в очень откровенном костюме. На случай обратило внимание издание Daily Star.
Аманда вышла в белом брючном костюме, особое внимание которого привлекал пиджак, надетый на голое тело.
Халден собрана волосы в пучок, а образ дополнила красивыми серьгами и подвеской.
@theholdenites
Снимок опубликовали в том числе и в официальном Instagram-аккаунте шоу.
Ранее "Рамблер" писал, что Ивлеева высказалась о Тодоренко: «Без понятия, в какую "Решку" она возвращается».
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