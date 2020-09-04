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Вставшего грудью за Ефремова Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят» 

Анастасия Иванова 25 минут назад
Актер Никита Джигурда снова оказался в эпицентре скандала. На этот раз шоумена выгнали из студии программы «Пусть говорят». Выпуск опубликован на YouTube.
Незадолго до конца нового выпуска шоу в студии появился артист, который заявил, что Михаила Ефремова не было за рулем попавшего в смертельное ДТП в центре Москвы автомобиля. Джигурда назвал видео, доказывающее вину актера, фейком и потребовал, чтобы другие гости программы молчали.
Ведущий программы Дмитрий Борисов попытался остановить происходящую на площадке вакханалию и попросил шоумена покинуть студию. Но Никита отказался.

«Я тебе в лицо говорю: "Ты участвуешь в травле великого актера. Я не уйду отсюда"»,

— сказал Джигурда ведущему, после чего Борисов попросил позвать охрану, чтобы вывести актера.
По мнению Никиты, Михаил признал вину, чтобы получить условный срок, так как его якобы подставили противодействующие Кремлю силы. Более того, артист уверен, что все это сделано для того, чтобы насолить президенту Владимиру Путину.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что друг Цоя высказался о скандале вокруг фильма Учителя.
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ТВ , Видео , Дмитрий Борисов , Михаил Ефремов , Никита Джигурда , Владимир Путин
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