Ургант придумал ответ на западные тренды Tik Tok 

Телеведущий Иван Ургант придумал, чем в России можно заменить западные тренды из приложения Tik Tok. Свою версию он представил во время шоу "Вечерний Ургант".

Ролик американки Беллы Порч, где она трясет головой в такт музыке набрал более 300 миллионов просмотров. Ургант посчитал, что в России подобные ролики можно заменить видео с юмористом Владимиром Винокуром

В одном из своих видео Винокур заходит в кадр, а потом перевоплощается в Михаила Боярского. Ведущий посчитал, что Белла не сможет добавить в видео такую музыку и смонтировать его так, как это сделал юморист.