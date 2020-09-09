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Ургант придумал ответ на западные тренды Tik Tok 

Елизавета Назарова 1 час назад
Телеведущий Иван Ургант придумал, чем в России можно заменить западные тренды из приложения Tik Tok. Свою версию он представил во время шоу "Вечерний Ургант".
Ролик американки Беллы Порч, где она трясет головой в такт музыке набрал более 300 миллионов просмотров. Ургант посчитал, что в России подобные ролики можно заменить видео с юмористом Владимиром Винокуром.
В одном из своих видео Винокур заходит в кадр, а потом перевоплощается в Михаила Боярского. Ведущий посчитал, что Белла не сможет добавить в видео такую музыку и смонтировать его так, как это сделал юморист.

"Что такое 305 миллионов? Это два населения России. Это если бы каждый житель нашей страны два раза посмотрел это видео. Нам нужно чем-то отвечать американке. Нам нужно дать достойный ответ"

Ранее "Рамблер" сообщал, что Брэд Питт пообещал помочь своей новой возлюбленной пробиться в Голливуд.
ТВ , Брэд Питт , Владимир Винокур , Иван Ургант
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