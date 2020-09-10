Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Звезда ТНТ Юлия Ахмедова рассказала о депрессии 

Анастасия Иванова 2 часа назад
«Я не могла встать и почистить зубы неделями»
Фото: @yakhmedova
Звезда шоу Stand Up на ТНТ Юлия Ахмедова поделилась, как попала в психиатрическую клинику из-за депрессии. Об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале «А поговорить?».
Ахмедова призналась, что ее состояние было настолько критичным, что не хватало энергии на какие-либо действия:

«Я не могла встать и почистить зубы неделями. Я не могла купить в магазине продукты, потому что не могла сделать выбор».

Она также рассказала, что «самоубийство было навязчивой идеей». Однако Юлия отметила, что в таком состоянии у человека нет возможности совершить самоубийство, потому что «для этого нужно совершить физическое и душевное усилие», на которое он не способен.
Звезда ТНТ поделилась, что пошла на прием к психологу, который в тот же день направил ее к психиатру. В конечном итоге ее положили в больницу в отделение для тех, кто пытался совершить суицид.
В интервью Юлия Ахмедова также рассказала о проявлениях биполярного и обсессивно-компульсивного расстройств, от который она страдает по сей день.
Ранее «Рамблер» писал о том, что представитель автора Comedy Woman рассказала о закрытии.
Комментарии 15
ТВ , Юлия Ахмедова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Что она творит»
«Что она творит»
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
Культовые советские актеры, отсидевшие в тюрьме
Культовые советские актеры, отсидевшие в тюрьме
Видео
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
04:05
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
ТВ
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
03:26
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
Актеры
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
03:17
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
Актеры
Что стало с похудевшим на 100 кг Семчевым
02:31
Что стало с похудевшим на 100 кг Семчевым
Актеры
Как Александр Демьяненко стал Димой Гориным
44:00
Как Александр Демьяненко стал Димой Гориным
Фильмы Актеры
Кем стала Любовь Орлова для Георгия Юматова
26:26
Кем стала Любовь Орлова для Георгия Юматова
Актеры
Киноакадемики объяснили, кто уже не получит «Оскар»
00:55
Киноакадемики объяснили, кто уже не получит «Оскар»
Фильмы
Как выглядит актриса, сыгравшая пациентку психушки
03:41
Как выглядит актриса, сыгравшая пациентку психушки
Актеры Сериалы
Что стало с малышом, сыгравшим внука в «Офицерах»
02:47
Что стало с малышом, сыгравшим внука в «Офицерах»
Актеры Фильмы
Как 16-летняя грузинка стала любимой актрисой СССР
26:17
Как 16-летняя грузинка стала любимой актрисой СССР
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение