Звезда шоу Stand Up на ТНТ Юлия Ахмедова поделилась, как попала в психиатрическую клинику из-за депрессии. Об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале «А поговорить?».

Ахмедова призналась, что ее состояние было настолько критичным, что не хватало энергии на какие-либо действия:

«Я не могла встать и почистить зубы неделями. Я не могла купить в магазине продукты, потому что не могла сделать выбор».

Она также рассказала, что «самоубийство было навязчивой идеей». Однако Юлия отметила, что в таком состоянии у человека нет возможности совершить самоубийство, потому что «для этого нужно совершить физическое и душевное усилие», на которое он не способен.

Звезда ТНТ поделилась, что пошла на прием к психологу, который в тот же день направил ее к психиатру. В конечном итоге ее положили в больницу в отделение для тех, кто пытался совершить суицид.

В интервью Юлия Ахмедова также рассказала о проявлениях биполярного и обсессивно-компульсивного расстройств, от который она страдает по сей день.