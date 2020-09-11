Участник шоу позвонил жене и услышал мужской голос

Британец Джей Пи Хогар стал участником шоу «Кто хочет стать миллионером?». В процессе игры он позвонил своей супруге за помощью, но в ответ услышал голос незнакомца.

Это случилось тогда, когда Хоган добрался до вопроса на 16 тысяч фунтов (около 1,5 миллиона рублей). Ему необходимо было выбрать одно слово, означающее выходной в Германии. На этот вопрос мужчина не знал ответа и, чтобы не рисковать, решил воспользоваться подсказкой «Звонок другу». Джей Пи ждал помощи от жены, но вместо нее ответил неизвестный мужчина.

«Так, только что на звонок ответил другой мужчина. Расслабьтесь, возможно, произошел какой-то инцидент»,

Как оказалось, это был всего-навсего автоответчик. Он сообщил, что звонок не может быть совершен.

Хоган, несмотря на произошедшее, продолжил игру. Он сумел заработать 64 тысячи фунтов (6,1 миллиона рублей).