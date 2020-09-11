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Участник шоу «Кто хочет стать миллионером?» позвонил жене и услышал голос неизвестного мужчины 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Участник шоу позвонил жене и услышал мужской голос
Фото: Кадр из шоу "Кто хочет стать миллионером?"
Британец Джей Пи Хогар стал участником шоу «Кто хочет стать миллионером?». В процессе игры он позвонил своей супруге за помощью, но в ответ услышал голос незнакомца.
Это случилось тогда, когда Хоган добрался до вопроса на 16 тысяч фунтов (около 1,5 миллиона рублей). Ему необходимо было выбрать одно слово, означающее выходной в Германии. На этот вопрос мужчина не знал ответа и, чтобы не рисковать, решил воспользоваться подсказкой «Звонок другу». Джей Пи ждал помощи от жены, но вместо нее ответил неизвестный мужчина.

«Так, только что на звонок ответил другой мужчина. Расслабьтесь, возможно, произошел какой-то инцидент»,

— попытался успокоить игрока ведущий Джереми Кларксон.
Как оказалось, это был всего-навсего автоответчик. Он сообщил, что звонок не может быть совершен.
Хоган, несмотря на произошедшее, продолжил игру. Он сумел заработать 64 тысячи фунтов (6,1 миллиона рублей).
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что подписчики обсуждают «ноготочки» Дудя.
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Комментарии 5
ТВ , Джереми Кларксон
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