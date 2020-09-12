Шепелев рассказал о зарплате в новом шоу 

Стало известно, сколько зарабатывает ведущий Дмитрий Шепелев в новом шоу. Об этом он сообщил в программе "Макарена".
Один из поклонников предположил, что во время работы над проектом "На самом деле" ведущий получал 30 миллионов рублей в год. Шепелев не стал этого отрицать. При этом, когда его спросили о заработке на новом месте, ведущий заявил, что ничего не потерял.
Поклонники пришли к выводу, что в программе "Ты как я", над которой сейчас работает Шепелев, он получает столько же или больше.
Кроме того, он высказался о том, почему ушел из передачи "На самом деле". Шепелев отметил, что там работают профессионалы, но сам он не захотел обсуждать скандальные темы.
Ранее "Рамблер" сообщал, что телеведущая поразила поклонников видео без белья.