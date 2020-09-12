Шепелев рассказал о зарплате в новом шоу 

Стало известно, сколько зарабатывает ведущий Дмитрий Шепелев в новом шоу. Об этом он сообщил в программе "Макарена".

Один из поклонников предположил, что во время работы над проектом "На самом деле" ведущий получал 30 миллионов рублей в год. Шепелев не стал этого отрицать. При этом, когда его спросили о заработке на новом месте, ведущий заявил, что ничего не потерял.

Поклонники пришли к выводу, что в программе "Ты как я", над которой сейчас работает Шепелев, он получает столько же или больше.

Кроме того, он высказался о том, почему ушел из передачи "На самом деле". Шепелев отметил, что там работают профессионалы, но сам он не захотел обсуждать скандальные темы.