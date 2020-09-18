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«Слизанный формат»: Краснова высказалась о шоу Ивлеевой 

Елизавета Назарова 6 часов назад
«Слизанный формат»: Краснова — о шоу Ивлеевой
Фото: @krasnovanatasha
Блогер и комик Наталья Краснова прокомментировала шоу Ивлеевой Agentshow. Об этом она заявила в интервью для Peopletalk, опубликованном на YouTube.
По мнению Красновой, шоу Ивлеевой стало повторением того, что делают зарубежные коллеги. При этом, как отметила блогер, все сделано "гениально".

"Я нарезки какие-то смотрела… Ну нормально. Это же с Запада слизанный формат. Опять же слизан гениально. Ну ворует и ладно. Она мой конкурент. Что я должна комплименты говорить? Нет! Она еще молодая и красивая", — сказала она.

Краснова также прокомментировала и личность Ивлеевой. Блогер заявила, что ее конкурентка — идеал блогерши. Особенно комика восхищает то, что раньше Ивлеева работала маникюрщицей, а теперь стала звездой.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Кучера объяснил уход из программы "Звезды сошлись".
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