Блогер и комик Наталья Краснова прокомментировала шоу Ивлеевой Agentshow. Об этом она заявила в интервью для Peopletalk, опубликованном на YouTube.

По мнению Красновой, шоу Ивлеевой стало повторением того, что делают зарубежные коллеги. При этом, как отметила блогер, все сделано "гениально".

"Я нарезки какие-то смотрела… Ну нормально. Это же с Запада слизанный формат. Опять же слизан гениально. Ну ворует и ладно. Она мой конкурент. Что я должна комплименты говорить? Нет! Она еще молодая и красивая", — сказала она.

Краснова также прокомментировала и личность Ивлеевой. Блогер заявила, что ее конкурентка — идеал блогерши. Особенно комика восхищает то, что раньше Ивлеева работала маникюрщицей, а теперь стала звездой.