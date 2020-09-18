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Фанаты раскритиковали новое шоу Нагиева 

Елизавета Назарова 6 часов назад
Фанаты раскритиковали новое шоу Нагиева
Фото: @nagiev.universal
Телеведущий Дмитрий Нагиев запустил собственное шоу на YouTube, но публика его не оценила. Первый выпуск появился на его канале.
Согласно сюжету нового шоу "Везде Нагиев", ведущий приглашает к себе в студию интересных людей и интервьюирует их. Первым гостем стал дрессировщик медведей, который пришел на съемки в грязной одежде и с израненным лицом. Оказалось, что этого мужчину сыграл сам Нагиев.
В комментариях отметились поклонники телеведущего. Они раскритиковали обилие рекламы и не поняли задумки Нагиева.

"Это даже смотреть грустно", "неприятно", "Это фиаско, братан", "Ну это чернуха, брат мой!", "Я один не понял в чем прикол?", "Мне не грустно, просто реклама в глаз попала", "Чтоб оплатить столько Нагиевых в кадре, одной рекламы видимо недостаточно", "смотреть невозможно", — отметили комментаторы.

Однако нашлись и те, кто оправдал телеведущего. По их словам, задумка шоу была в том, чтобы высмеять популярных блогеров, которые один за другим запускают проекты с интервью.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Настя Ивлеева пострадала на съемках "Орла и решки". Ее укусила муха цеце.
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Комментарии 2
ТВ , Дмитрий Нагиев
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