Фанаты раскритиковали новое шоу Нагиева 

Телеведущий Дмитрий Нагиев запустил собственное шоу на YouTube, но публика его не оценила. Первый выпуск появился на его канале.

Согласно сюжету нового шоу "Везде Нагиев", ведущий приглашает к себе в студию интересных людей и интервьюирует их. Первым гостем стал дрессировщик медведей, который пришел на съемки в грязной одежде и с израненным лицом. Оказалось, что этого мужчину сыграл сам Нагиев.

В комментариях отметились поклонники телеведущего. Они раскритиковали обилие рекламы и не поняли задумки Нагиева.

"Это даже смотреть грустно", "неприятно", "Это фиаско, братан", "Ну это чернуха, брат мой!", "Я один не понял в чем прикол?", "Мне не грустно, просто реклама в глаз попала", "Чтоб оплатить столько Нагиевых в кадре, одной рекламы видимо недостаточно", "смотреть невозможно", — отметили комментаторы.

Однако нашлись и те, кто оправдал телеведущего. По их словам, задумка шоу была в том, чтобы высмеять популярных блогеров, которые один за другим запускают проекты с интервью.