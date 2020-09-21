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«Не пора ли запретить передачу Малышевой»: Лена Миро раскритиковала телеведущую 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Совсем недавно Екатерина Диденко, которая называет себя "аптечным ревизорро", поделилась новостью со своими подписчиками. Елена Малышева пригласила девушку принять участие в программе про лекарства. Скандальный блогер Лена Миро не заставила себя ждать, и раскритиковала телеведущую:

«Уровень профессионализма просто зашкаливает. Не знаю, в каком меде училась сама Малышева, но вот Диденко в роли эксперта — это говорит об уровне просветительской передачи».

Миро также вспомнила, что муж Диденко скончался из-за сухого льда:

«Теперь Малышева нам расскажет, чем поможет сухой лед, когда муж опостылел. Нет, ну а чего? Мало ли, вдруг пенсионерке Зое Петровне тоже ее старикан надоел, а Инстаграма у нее еще нет. Не пора ли просто запретить передачу Малышевой?».

Ранее «Рамблер» писал о том, что Антон Долин покинул «Вечерний Ургант».
ТВ , Видео , Елена Малышева , Лена Миро , Антон Долин
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