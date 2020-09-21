«Теперь Малышева нам расскажет, чем поможет сухой лед, когда муж опостылел. Нет, ну а чего? Мало ли, вдруг пенсионерке Зое Петровне тоже ее старикан надоел, а Инстаграма у нее еще нет. Не пора ли просто запретить передачу Малышевой?».