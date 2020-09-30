Жюри «Детского Евровидения» высказались о скандале

Генеральный продюсер академии Игоря Крутого Стелла Хачанянц прокомментировала скандал вокруг финала Российского национального отборочного тура «Детского Евровидения — 2020». Об этом пишет Teleprogramma.pro.
В финале отборочного тура России победила исполнительница песни «Мой новый день» София Феськова. Однако в социальных сетях девочку обвинили в нарушении правил вокального соревнования. По мнению Стеллы Хачанянц, это "чудовищная ситуация с травлей ребенка", и такого нельзя допускать.
«В интернете унижают и оскорбляют девочку, ее родных и близких», — сказала продюсер академии.
Кроме того, она рассказала, что в Сети обнародовали фейковые претензии родителей других участников конкурса. Однако они не писали никаких жалоб.
«С каждым годом мы прослеживаем тенденцию роста буллинга, не очень приятно, что это слово стало модным. Это — конкурс. И это не единственный конкурс, который проводит Академия Игоря Крутого. В конкурсах всегда есть победившие, есть и кто занял другие места», — сказала Стелла Хачанянц.
Ранее "Рамблер" сообщал, что раскрыты подробности скандала на Детском Евровидении.