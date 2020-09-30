Жюри «Детского Евровидения» высказались о скандале

Генеральный продюсер академии Игоря Крутого Стелла Хачанянц прокомментировала скандал вокруг финала Российского национального отборочного тура «Детского Евровидения — 2020». Об этом пишет Teleprogramma.pro.

В финале отборочного тура России победила исполнительница песни «Мой новый день» София Феськова. Однако в социальных сетях девочку обвинили в нарушении правил вокального соревнования. По мнению Стеллы Хачанянц, это "чудовищная ситуация с травлей ребенка", и такого нельзя допускать.

«В интернете унижают и оскорбляют девочку, ее родных и близких», — сказала продюсер академии.

Кроме того, она рассказала, что в Сети обнародовали фейковые претензии родителей других участников конкурса. Однако они не писали никаких жалоб.