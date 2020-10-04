Мясников вступился за Малышеву

"То вид на жительство в Америке раздражает, то без маски ходит, да и дом в той же Америке больше на дворец похож. Дом и вид на жительство — ее личное дело, она все заработала с уплатой налогов и имеет право находиться с семьей! Все декларировано и заявлено, можно завидовать, но молча!" — написал медик.