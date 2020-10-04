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«Можно завидовать, но молча»: Мясников заступился за Малышеву 

Анастасия Иванова 6 часов назад
Мясников вступился за Малышеву
Фото: globallookpress.com
Врач Александр Мясников вступился за телеведущую и доктора медицинских наук Елену Малышеву. Он написал пост в своем Telegram-канале.
Мясников призвал людей перестать негативно высказываться о Малышевой.

"То вид на жительство в Америке раздражает, то без маски ходит, да и дом в той же Америке больше на дворец похож. Дом и вид на жительство — ее личное дело, она все заработала с уплатой налогов и имеет право находиться с семьей! Все декларировано и заявлено, можно завидовать, но молча!" — написал медик.

Он прокомментировал и то, что телеведущую обвинили в несоблюдении масочного режима.

"Ну а что без маски… […] это средства лишь пассивной защиты и не абсолют. Носить несомненно надо, но высказывания про уважаемого доктора по этому поводу говорят лишь о неадекватности авторов", — резюмировал Мясников.

Ранее "Рамблер" сообщал, что Малышева рассказала, как не стать жертвой мошенников.
ТВ , Елена Малышева , Александр Мясников
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