Невеста обматерила ведущих «Давай поженимся!» 

31-летняя девушка по имени Дарья во второй раз пришла на шоу «Давай поженимся!», обматерила ведущих и ушла из студии. Выпуск передачи опубликован на YouTube-канале.

Невеста сообщила, что после первого появления «бывший муж сменил гнев на милость и позволил увидеть детей». В конце нового выпуска Дарья рассказала, что ей было тяжело после ухода от бывшего возлюбленного, однако с этим ей помогла справиться подруга, которая также пришла с ней на программу. Девушки расплакались.

«Наконец-то, боже, неужели живой человек сейчас будет передо мной сидеть? То есть в вас какие-то есть настоящие эмоции?До этого пришла сучка, ничего из себя не представляющая, которая сидела и смотрела на всех, как на ***, это никакая не защитная реакция, которая кидалась не пойми за что».

После этого Сябитова порекомендовала никому из женихов не выходить, если же их выберет Дарья. Следом последовала реакции невестки:

«Вы соперницу во мне увидели или что? Что вы так на меня наговариваете, ***? Вот и дальше так смотрите. Меня трясет от вашей поддержки. Я не хочу ни к кому идти. Дайте мой номер телефона всем троим, я всем дам шанс завоевать такую женщину, как я».

После этого Дарья ушла из студии.