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Артист «Кривого зеркала» объяснил уход от Петросяна 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Артист «Кривого зеркала» объяснил уход от Петросяна
Фото: Серафима К. / vk.com
Артист «Кривого зеркала» Игорь Христенко рассказал, почему разошелся с юмористом Евгением Петросяном. Этим он поделился с ведущим программы «Судьба человека» Борисом Корчевниковым. Выпуск опубликован на YouTube.
Христенко отметил, что «каждый продукт, каждый театр имеет свой срок жизни». Про расход с Петросяном юморист сказал:

«Мы с ним были женаты, конечно, но разошлись без суда, просто по любви. Мы не ругались, у нас с ним не было никакой поножовщины, у нас не было судебных процессов».

Он также подчеркнул, что после ухода из программы начал заниматься своим делом, а Петросян «повел корабль, на котором он был капитаном в другое море».
Ранее «Рамблер» писал о том, что Асмус раскрыла размер зарплаты в театре.
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ТВ , Игорь Христенко , Евгений Петросян
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