Артист «Кривого зеркала» объяснил уход от Петросяна 

Артист «Кривого зеркала» Игорь Христенко рассказал, почему разошелся с юмористом Евгением Петросяном. Этим он поделился с ведущим программы «Судьба человека» Борисом Корчевниковым. Выпуск опубликован на YouTube.
Христенко отметил, что «каждый продукт, каждый театр имеет свой срок жизни». Про расход с Петросяном юморист сказал:
«Мы с ним были женаты, конечно, но разошлись без суда, просто по любви. Мы не ругались, у нас с ним не было никакой поножовщины, у нас не было судебных процессов».
Он также подчеркнул, что после ухода из программы начал заниматься своим делом, а Петросян «повел корабль, на котором он был капитаном в другое море».
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