Кучера рассказал о жизни в «золотой клетке» 

Оскар Кучера , покинувший программу "Звезды сошлись" на телеканале НТВ, в беседе с "Телепрограммой" рассказал, почему решил уйти из шоу.

По словам телеведущего, ему нравится формат передачи, но не устраивает ее содержание:

«Уважающему себя человеку даже неловко обсуждать такие проблемы, как, к примеру, очередной жених замечательной Насти Волочковой, который выложил в сеть ее фото ню».

Кучера также подчеркнул, что на проекте ему приходилось быть ретранслятором чужого и работать по сценарию, а не высказывать свою точку зрения.

«Выбор труднейший. Я три года его делал. Но так как в этой золотой клетке хочется петь своим голосом, то, понимая правила игры, я ушел. Мне кажется, я ни разу не подвел канал, ни разу не посадил программу»,

— ответил Кучера на вопрос о том, ушел ли он без скандалов и ссор.