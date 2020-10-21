Зрители требуют выгнать Влада Топалова из шоу 

Зрители российского шоу «Ледниковый период» на Первом канале требуют выгнать Влада Топалова , одного из участников передачи. Об этом сообщает портал ctnews.ru.

Сообщается, что зрители недовольны тем, что артист проявляет излишнюю нежность к своей партнерше по льду Елене Ильиных . А именно слишком часто позволяет себе целовать фигуристку.

Топалов заявил, что делал он это исключительно для того, чтобы их пара на льду смотрелась интереснее.