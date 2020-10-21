Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ

Зрители требуют выгнать Влада Топалова из шоу 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Зрители требуют выгнать Влада Топалова из шоу
Фото: @vladtopalovofficial
Зрители российского шоу «Ледниковый период» на Первом канале требуют выгнать Влада Топалова, одного из участников передачи. Об этом сообщает портал ctnews.ru.
Сообщается, что зрители недовольны тем, что артист проявляет излишнюю нежность к своей партнерше по льду Елене Ильиных. А именно слишком часто позволяет себе целовать фигуристку.
Топалов заявил, что делал он это исключительно для того, чтобы их пара на льду смотрелась интереснее.
Супруга артиста, телеведущая Регина Тодоренко, также принимает участие в «Ледниковом периоде».
Ранее «Рамблер» писал о том, что Кучера рассказал о жизни в "золотой клетке".
Видео дня. Откуда взялся генерал в «Москва слезам не верит»
ТВ , Елена Ильиных , Влад Топалов , Регина Тодоренко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сейчас выглядит сбежавшая из РФ Корикова
Как сейчас выглядит сбежавшая из РФ Корикова
Невеста обматерила ведущих «Давай поженимся!»
Невеста обматерила ведущих «Давай поженимся!»
«Глупо, наигранно, и с деревенскими понтами»
«Глупо, наигранно, и с деревенскими понтами»
Видео
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
04:05
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
ТВ
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
03:26
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
Актеры
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
03:17
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
Актеры
Гениальные фильмы, снятые не в Голливуде
11:43
Гениальные фильмы, снятые не в Голливуде
Фильмы
Дети-актеры, выросшие в талантливых звезд
10:23
Дети-актеры, выросшие в талантливых звезд
Актеры
Какой была советская актриса, сгоревшая на съемках
10:52
Какой была советская актриса, сгоревшая на съемках
Актеры
Как связан сериал «Властелин колец» с кинотрилогией
11:01
Как связан сериал «Властелин колец» с кинотрилогией
Сериалы
Кто открыл любимого актера Тарковского
44:14
Кто открыл любимого актера Тарковского
Актеры
Как бывший борец стал кинозвездой и загремел в тюрьму
08:01
Как бывший борец стал кинозвездой и загремел в тюрьму
Актеры
Что стало с актерами из «Парижских тайн»
09:43
Что стало с актерами из «Парижских тайн»
Фильмы Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение