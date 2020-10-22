Шоу "Уральские пельмени" опубликовали на Youtube-канале ролик про учителей и проблемы в школе. Как заявили сами артисты, эту сценку невозможно увидеть в телеэфире.

На видео учителя школы собрались в кабинете директора, чтобы обсудить проблемы и финансовые вопросы. Преподаватели жалуются, что родители учеников не сдают деньги на шторы, поэтому солнце светит прямо в глаза. А также нет нового глобуса, в то время как старый уже с дырками, потому что слишком усердно "показывали Урал".

Директор, сидя в пиджаке, обшитом золотом, утверждает, что все будет улажено.

Также один из учителей заметил, что несколько учеников не едят, но оказалось, что те "просто не сдают деньги на обеды".

Учителя пожаловались и на свою зарплату в семь тысяч рублей, на что директор ответил им, что существует надбавка от мэра города в двести рублей.

Как выяснилось, директор думал, что зарплата учителя составляет двести семь тысяч рублей.