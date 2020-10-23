Выяснилось, почему ролик о низких зарплатах учителей не попал в эфир. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на пресс-службу "Уральских пельменей".

По слухам, изначально сценку не пропустили в эфир из-за цензуры, но представители шоу опровергли эту информацию. По словам пресс-службы, запись одного выпуска длится два дня. За день получается 2,5 часа отснятого материала. В итоге в эфир попадает всего час и десять минут выпуска.