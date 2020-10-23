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"Уральские пельмени" объяснили, почему вырезали сцену из эфира

Елизавета Назарова
8 часов назад
Выяснилось, почему ролик о низких зарплатах учителей не попал в эфир. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на пресс-службу "Уральских пельменей".
По слухам, изначально сценку не пропустили в эфир из-за цензуры, но представители шоу опровергли эту информацию. По словам пресс-службы, запись одного выпуска длится два дня. За день получается 2,5 часа отснятого материала. В итоге в эфир попадает всего час и десять минут выпуска.
«Несмотря на специальные сборники, которые мы придумываем, многие номера все равно рисковали остаться в архиве и не дойти до зрителя», — добавили в пресс-службе.
Ранее "Рамблер" сообщал, что "Уральские пельмени" показали запрещенную сцену на YouTube.
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