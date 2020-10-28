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«Голос» снова оскандалился из-за звездной дочки 

Елена Красовская 2 часа назад
Смотрите видео и узнайте о новом скандале, разразившемся на шоу «Голос». В 2019 году программа уже стала предметом обсуждения, когда в детской версии победила дочь певицы Алсу. Зрители заподозрили, что девочка получила голоса путём накрутки, что позже подтвердилось. Сейчас же аудиторию разозлила необъективность жюри: профессионалы расхвалили претендентку, у которой явно не хватает таланта, зато она является дочерью известного ведущего.
Ранее «Рамблер» вспомнил 5 сложных вопросов из передачи «Поле чудес».
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