«Голос» снова оскандалился из-за звездной дочки 

Смотрите видео и узнайте о новом скандале, разразившемся на шоу «Голос». В 2019 году программа уже стала предметом обсуждения, когда в детской версии победила дочь певицы Алсу. Зрители заподозрили, что девочка получила голоса путём накрутки, что позже подтвердилось. Сейчас же аудиторию разозлила необъективность жюри: профессионалы расхвалили претендентку, у которой явно не хватает таланта, зато она является дочерью известного ведущего.