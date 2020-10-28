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Журналистка раскрыла изнанку российских телешоу 

Анастасия Иванова 9 часов назад
«Героев шоу заранее доводят до нужного градуса»
Фото: @dina_karp
Дина Карпицкая, специальный корреспондент «Комсомольской правды» раскрыла изнанку их съемок российских телешоу.
Журналистка утверждает, что все герои, истории и эмоции на телешоу настоящие:

«Просто героев шоу заранее доводят до нужного градуса. До накала».

Она также отметила, что что за тем, как быстро люди, связанные со скандальными историями, оказываются в студии, стоит «адский труд редакторов программы».
Карпицкая добавила, что между командами разных телешоу существует конкуренция, поэтому их сотрудники используют «методы борьбы на грани добра и зла». Она поделилась историей о том, как работники одной программы «перехватили» героев у коллег с другого канала. В студии есть специальная гостиница, также у героя отбирают телефон, не оставляют одного ни на минуту и отпускают на улицу только в сопровождении корреспондента.
Корреспондент подчеркнула, что до начала съемок участников распределяют по разным гримеркам. Иногда среди экспертов случаются стычки. Также на любом шоу присутствуют две стороны конфликта, до начала съемок их прячут друг от друга, «иначе программа сорвется, не начавшись».
А вот на политических шоу, по словам журналистки, обстановка совершенно другая. Туда приходят люди, готовые к выходу на публику, а «главная задача ведущих и редакторов — вовремя отключать спикерам микрофоны».
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ТВ , Александр Гудков , Комсомольская правда
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