Градский отреагировал на требование закрыть «Голос» 

Певец и член жюри шоу «Голос» Александр Градский высказался на счет требования коммунистов закрыть проект. Артист резко отреагировал на вопрос журналиста «Царьграда» о скандале со звездными детьми.

Градский утверждает, что журналисты берут «высосанный из пальца факт и надувают его, как шарик, подавая в виде информационного события»:

«Я понимаю причины [раздувания], я достаточно продвинутый человек в этом плане. Вы из мухи делаете слона постоянно».

Артист также обвинил журналистов в том, что они «занимаются бредом» и навязывают это занятие ему. При этом член жюри «Голоса» отметил, что с его точкой зрения многие могут не согласиться.