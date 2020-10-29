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Градский отреагировал на требование закрыть «Голос» 

Анастасия Иванова 1 час назад
Градский отреагировал на требование закрыть «Голос»
Фото: РИА Новости
Певец и член жюри шоу «Голос» Александр Градский высказался на счет требования коммунистов закрыть проект. Артист резко отреагировал на вопрос журналиста «Царьграда» о скандале со звездными детьми.
Градский утверждает, что журналисты берут «высосанный из пальца факт и надувают его, как шарик, подавая в виде информационного события»:

«Я понимаю причины [раздувания], я достаточно продвинутый человек в этом плане. Вы из мухи делаете слона постоянно».

Артист также обвинил журналистов в том, что они «занимаются бредом» и навязывают это занятие ему. При этом член жюри «Голоса» отметил, что с его точкой зрения многие могут не согласиться.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Садальский высмеял юристов Первого канала.
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ТВ , Александр Градский , КПРФ , Царьград ТВ
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