Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Прямой эфир ТВ

Участница Comedy Woman высказалась о закрытии шоу 

Мира Маркина 4 часа назад
Участница Comedy Woman Мария Кравченко в интервью на YouTube-канале "Эмпатия Манучи" прокомментировала слухи о закрытии шоу.

«Я скажу тебе формулировку, которую сказали нам. Нас собрали в декабре, и продюсер сообщил нам, что в том формате, в котором шоу подошло к последним съемкам, оно дальше существовать не может»,

— призналась Мария в беседе с Вячеславом Манучаровым.
По словам Кравченко, в данный момент проект Comedy Woman находится в замороженном состоянии. Звезда подчеркнула, — возможно, ведутся «какие-то размышления по поводу ребрендинга».
Мария также отметила, что последние съемки были крайне тяжелыми, потому что у шоу «истощились ресурсы, прежде всего авторские». Вдобавок к этому, в воздухе витала усталость и напряженность.

«Авторский ресурс — это огромная проблема для такой машины юмора»,

— добавила Кравченко.
Артистка призналась, что, узнав эту новость, расплакалась в такси. Мария осознала, что ей придется "начинать все с нуля". Более того, у некоторых участниц Comedy Woman после встречи с продюсером началась депрессия.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Харламов ответил на критику Comedy Club.
Комментарии 2
ТВ , Видео , Мария Кравченко
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что стало со звездами комедии «Укрощение строптивого»
10:09
Что стало со звездами комедии «Укрощение строптивого»
Актеры
Где нашли колоритного казака для «Тихого Дона»
05:57
Где нашли колоритного казака для «Тихого Дона»
Актеры
Сегодняшние суперзвезды, раньше промышлявшие рекламой
03:34
Сегодняшние суперзвезды, раньше промышлявшие рекламой
Актеры
Что стало с дочерью Любови Полищук
02:45
Что стало с дочерью Любови Полищук
Актеры
Самые омерзительные персонажи в истории кино
10:22
Самые омерзительные персонажи в истории кино
Фильмы
Как Евдокия Германова отказалась от приемного сына
03:08
Как Евдокия Германова отказалась от приемного сына
Актеры
Актриса, прозванная «украинской Раневской»
06:58
Актриса, прозванная «украинской Раневской»
Актеры
Выбраны лучшие и худшие работы Киану Ривза
11:14
Выбраны лучшие и худшие работы Киану Ривза
Актеры
Злопамятная корова подрезала фермера в прямом эфире
00:39
Злопамятная корова подрезала фермера в прямом эфире
ТВ
Почему быстро ушел из кино милиционер из «Дела № 306»
05:33
Почему быстро ушел из кино милиционер из «Дела № 306»
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение