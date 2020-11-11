Участница Comedy Woman высказалась о закрытии шоу 

Участница Comedy Woman Мария Кравченко в интервью на YouTube-канале "Эмпатия Манучи" прокомментировала слухи о закрытии шоу.

«Я скажу тебе формулировку, которую сказали нам. Нас собрали в декабре, и продюсер сообщил нам, что в том формате, в котором шоу подошло к последним съемкам, оно дальше существовать не может»,

— призналась Мария в беседе с Вячеславом Манучаровым.

По словам Кравченко, в данный момент проект Comedy Woman находится в замороженном состоянии. Звезда подчеркнула, — возможно, ведутся «какие-то размышления по поводу ребрендинга».

Мария также отметила, что последние съемки были крайне тяжелыми, потому что у шоу «истощились ресурсы, прежде всего авторские». Вдобавок к этому, в воздухе витала усталость и напряженность.

«Авторский ресурс — это огромная проблема для такой машины юмора»,

— добавила Кравченко.

Артистка призналась, что, узнав эту новость, расплакалась в такси. Мария осознала, что ей придется "начинать все с нуля". Более того, у некоторых участниц Comedy Woman после встречи с продюсером началась депрессия.