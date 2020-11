Звезду реалити-шоу стошнило прямо перед коллегами

Звезда австралийского реалити-шоу I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here! (аналог «Последнего героя») Джордан Норт оконфузился перед коллегами и телезрителями. Молодого человека стошнило через пять минут после первого же испытания. Об этом сообщает Daily Star.

В качестве задания участникам шоу предложили спуститься со скалы со страховкой. Норт стал паниковать прежде, чем начал двигаться. В результате от сильного стресса мужчину вырвало — он успел отбежать в ближайшие кусты. За всем происходящим с ужасом наблюдали коллеги.

«Я очень переживаю. Я действительно чувствую себя плохо. Это ненормально»,

— признался Джордан за пару мгновений до того, как произошел инцидент.

Шокированные зрители поиронизировали над нервозным участником. По их мнению, Норт станет первым, кого выгонят на общем голосовании.