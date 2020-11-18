Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶
Прямой эфир ТВ

«Малахов опустил понятие журналистики до плевка»: друг Конкина высказался о телеведущем 

Мира Маркина 4 часа назад
«Малахов опустил понятие журналистики до плевка»
Фото: @malakhov007
Эдуард Митин, супруг помощницы Владимира Конкина Елены Перслени, сравнил Андрея Малахова с фашистом.
В ток-шоу телеведущего сын Конкина Ярослав неоднократно говорил, что у Переслени и его отца якобы был бурный роман.

«У меня ощущение, что Малахов и компания опустили понятие журналистики до плевка на асфальте в жаркую погоду, когда он шипит и очень быстро испаряется. Даже министр пропаганды фашистской Германии Геббельс в свою информацию вставлял сорок процентов правды, чтобы выглядело хоть как-то правдоподобно, а здесь все ложь!»,

— резко высказался Митин.
По словам актера, ему было крайне неприятно слышать, что его жена обманным путем завладела квартирой некой старушки. Но больше всего Митина раздосадовала информация о тайном романе его жены с Конкиным. Вдобавок к этому, артист назвал ложью информацию о том, что они с женой в свое время бросили в Италии родного ребенка.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, за что звезды ненавидят Малахова.
Видео дня. Злодей советского кино, погибший от лихой пули
Комментарии 12
ТВ , Владимир Конкин , Андрей Малахов
Читайте также
Новости партнеров
Видео
10 захватывающих лент, которые уже вышли в 2020
11:14
10 захватывающих лент, которые уже вышли в 2020
Фильмы
Как в реальности прожил жизнь экранный Будулай
08:16
Как в реальности прожил жизнь экранный Будулай
Актеры
Что стало с актерами сериала «Молодёжка»
07:13
Что стало с актерами сериала «Молодёжка»
Сериалы
Как Михаил Ульянов заполучил жену Николая Крючкова
02:59
Как Михаил Ульянов заполучил жену Николая Крючкова
Актеры
Пугающие мистические вещи, попавшие в прямой эфир
10:12
Пугающие мистические вещи, попавшие в прямой эфир
ТВ
Неудачные повороты, испортившие сериалы
13:29
Неудачные повороты, испортившие сериалы
Сериалы
Как советский милиционер победил Фантомаса
44:05
Как советский милиционер победил Фантомаса
Фильмы
Каким остался герой эпизодов в советских фильмах
05:16
Каким остался герой эпизодов в советских фильмах
Актеры
Кем был дядя Михаила Боярского
05:34
Кем был дядя Михаила Боярского
Актеры
Почему не сложилась карьера звезды «Маленькой Веры»
03:35
Почему не сложилась карьера звезды «Маленькой Веры»
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение