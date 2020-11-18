«Малахов опустил понятие журналистики до плевка»

В ток-шоу телеведущего сын Конкина Ярослав неоднократно говорил, что у Переслени и его отца якобы был бурный роман.

«У меня ощущение, что Малахов и компания опустили понятие журналистики до плевка на асфальте в жаркую погоду, когда он шипит и очень быстро испаряется. Даже министр пропаганды фашистской Германии Геббельс в свою информацию вставлял сорок процентов правды, чтобы выглядело хоть как-то правдоподобно, а здесь все ложь!»,

— резко высказался Митин.

По словам актера, ему было крайне неприятно слышать, что его жена обманным путем завладела квартирой некой старушки. Но больше всего Митина раздосадовала информация о тайном романе его жены с Конкиным. Вдобавок к этому, артист назвал ложью информацию о том, что они с женой в свое время бросили в Италии родного ребенка.