Сташевский вернулся на сцену и в соцсети

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Популярный исполнитель девяностых годов Влад Сташевский , которого в свое время открыл продюсер Юрий Айзеншпис, внезапно открыл свой аккаунт в Instagram. Вероятно, это связано с его участием в шоу «Суперстар! Возвращение» на телеканале НТВ.

«Всем привет! Итак, мой закрытый аккаунт для друзей превратился в открытый для всех! Добро пожаловать!»

Поклонники с воодушевлением приняли эту новость.

@vlad_stashevsky

@vlad_stashevsky

В настоящее время у Сташевского 792 подписчика. Фанаты надеются, что известное шоу действительно станет новым стартом в карьере певца.