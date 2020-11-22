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Влад Сташевский вернулся на сцену и в соцсети 

Полина Алферова 6 часов назад
Сташевский вернулся на сцену и в соцсети
Фото: @vlad_stashevsky
Популярный исполнитель девяностых годов Влад Сташевский, которого в свое время открыл продюсер Юрий Айзеншпис, внезапно открыл свой аккаунт в Instagram. Вероятно, это связано с его участием в шоу «Суперстар! Возвращение» на телеканале НТВ.
«Всем привет! Итак, мой закрытый аккаунт для друзей превратился в открытый для всех! Добро пожаловать!»
Поклонники с воодушевлением приняли эту новость.
@vlad_stashevsky
@vlad_stashevsky
В настоящее время у Сташевского 792 подписчика. Фанаты надеются, что известное шоу действительно станет новым стартом в карьере певца.
Ранее «Рамблер» писал, что Собчак раскритиковала Меладзе за бойкот новогодних шоу.
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ТВ , Влад Сташевский , НТВ
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