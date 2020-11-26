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«Уральские пельмени» показали ролик про депутатов, который не выйдет в телеэфир 

Стелла Шмель 4 часа назад
«Пельмени» показали ролик, который не выйдет на ТВ
Фото: Кадр из видео
Комики из "Уральских пельменей" сняли новый ролик. На этот раз — про депутатов.
Не все сценки артистов показывают по телевизору. И этот ролик можно увидеть на Youtube-канале "Уральских пельменей".
Начинается зарисовка с того, что депутат и жена, которая олицетворяет народ, приходят на семейную психотерапию к специалисту.

"Этот народ мне всю жизнь испоганил! Я до выборов худенький был, спортивный живчик. А сейчас что?",

— жалуется депутат.
На протяжении всей сценки депутат высказывает свои претензии к народу, а народ, в лице жены, к депутату.

"Да у него рейтинг маленький!",

— заявила жена, признаваясь, что вовсе за него не голосовала, а всего-лишь имитировала.
Как заявили создатели, ролик не будет показан в телеэфире, это эксклюзив.
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