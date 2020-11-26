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Стало известно о взятках на «Битве экстрасенсов» 

Даня Виттиг 4 часа назад
Иллюзиониста Сафронова выгнали из «Битвы экстрасенсов»
Фото: @safronov_sergey
Стало известно, что иллюзиониста Сергея Сафронова выгнали с проекта «Битва экстрасенсов». Сотрудники телеканала ТНТ, на котором выходит шоу, подтвердили эту информацию.
Выяснилось, что на одном из отборочных испытаний он дал подсказку одному из телепатов, но даже помощь не помогла экстрасенсу пройти дальше.

«Ведущий Сергей Сафронов отстранен от «Битвы экстрасенсов» в связи с попыткой обмануть коллектив проекта. Всем, кто хочет оказаться в шоу, мы напоминаем: съемки ведутся в условиях строгого эксперимента, за чистотой которого всегда следят независимые наблюдатели».

Руководители канала ТНТ сообщили, что инода на проект действительно приходят шарлатаны, которые пытаются пробиться на шоу нечестными способами. Но команда программы никогда не брала взятки и не реагировала на угрозы.
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