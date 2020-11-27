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Стоянов раскрыл секрет популярности «Камеди Клаб» 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Стоянов назвал «Камеди Клаб» провинциальным
Фото: РИА Новости
Актер Юрий Стоянов рассказал, почему стала популярна программа "Камеди Клаб". Об этом он сообщил "АиФ".
Стоянов отметил, что артисты в шоу всегда шутят на острые темы, которых людям не хватает на других каналах.

«В «Камеди Клабе» социального юмора всегда было довольно много с самого начала, они всегда были очень острые. Если они перестанут шутить на темы, на которые не очень принято шутить на федеральных каналах, они не будут так популярны»

Кроме того, популярность программы кроется в ее аудитории. По его мнению, они всегда обращались к людям, которые зарождали средний класс в России. Стоянов назвал юмор "Камеди Клаба" провинциальным, так как все ведущие стали выходцами из команд КВН других городов.
Ранее "Рамблер" сообщал, что звезда ТНТ высмеяла передачу "Первого канала".
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