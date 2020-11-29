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Уволенный со скандалом Сафронов подает в суд 

Стелла Шмель 36 минут назад
Уволенный со скандалом Сафронов подает в суд
Фото: @safronov_sergey
Бывший телеведущий Сергей Сафронов прокомментировал свое увольнение. Как заявил Сафронов, он намерен подать иск за клевету.

"Да, я обратился в суд за клевету Алины Вердиш. Требовать денег за моральный вред не буду. Как-никак у нее трое детей. Понимаю, матери приходится идти на все, чтобы прокормить их. Мне достаточно будет услышать извинений",

— заявил он в интервью Telegram-каналу YOBAJUR.
Напомним, недавно вокруг шоу "Битва экстрасенсов" разразился скандал. Одна из участниц Алина Вердиш заявила, что Сафронов помогает проходить испытания за деньги. В частности, ей он обещал попадание за 600 тысяч рублей, но якобы не сдержал обещания.
Как только информация об этом просочилась в СМИ, Сафронова отстранили от съемок в "Битве экстрасенсов". Но бывший ведущий не унывает, говорит, что даже рад, что теперь свободен.
Ранее "Рамблер" писал, что стало известно о взятках на "Битве экстрасенсов".
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