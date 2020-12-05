Успенская не будет участвовать в новогодних съемках

Любовь Успенская отказалась участвовать в нескольких новогодних телепередачах. Об этом она сообщила в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro.

Певица объяснила свою позицию:

«Я не пойду на новогодние съемки и концерты, но не по причине, что я их бойкотирую. К примеру, приняла участие в новогоднем выпуске «Угадай мелодию» и еще парочке программ. В других передачах участвовать не буду. Потому что это надо целый день потратить».

Успенская подчеркнула, что не паникует из-за пандемии.

«То, что мне нравится — в том я снимаюсь. А в остальном ходить на массовые сборища мне не хочется», — уточнила певица.