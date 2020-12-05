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Успенская до минимума сократила участие в новогодних съемках 

Полина Алферова 3 часа назад
Успенская не будет участвовать в новогодних съемках
Фото: Globallookpress.com
Любовь Успенская отказалась участвовать в нескольких новогодних телепередачах. Об этом она сообщила в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro.
Певица объяснила свою позицию:
«Я не пойду на новогодние съемки и концерты, но не по причине, что я их бойкотирую. К примеру, приняла участие в новогоднем выпуске «Угадай мелодию» и еще парочке программ. В других передачах участвовать не буду. Потому что это надо целый день потратить».
Успенская подчеркнула, что не паникует из-за пандемии.
«То, что мне нравится — в том я снимаюсь. А в остальном ходить на массовые сборища мне не хочется», — уточнила певица.
Ранее «Рамблер» писал о том, что дочь ведущего Первого канала выгнали из "Голоса".
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