«Зрителей не обманешь»: скандал на ледовом шоу

«Друзья, я скажу так: судить — это искусство. Сохранять объективность, беспристрастность, при этом не забывать о профессиональных критериях оценок, дано не каждому. Можно ставить любые цифры, искать им какие-то объяснения, но думать, что люди глупые, — огромная ошибка. Зрителей не обманешь. Они все видят со стороны, подмечают и, конечно, реагируют, когда видят, на их взгляд, несправедливость»,