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«Зрителей не обманешь»: Волосожар высказалась о скандале на «Ледниковом периоде» 

Катерина Саломе 5 часов назад
«Зрителей не обманешь»: скандал на ледовом шоу
Фото: @fire_bird
Двукратная олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Волосожар высказалась о скандале, который произошел в десятом выпуске «Ледникового периода». Она прокомментировала эту ситуацию в своем Instagram-аккаунте.
Конфликт разразился между членами жюри шоу после выступления олимпийской чемпионки и актера Евгения Пронина в образах Бабы Яги и Кощея Бессмертного. За исполнение номера Елена Исинбаева поставила артистам низкую оценку, чем вызвала недовольство Алексея Ягудина.

«Друзья, я скажу так: судить — это искусство. Сохранять объективность, беспристрастность, при этом не забывать о профессиональных критериях оценок, дано не каждому. Можно ставить любые цифры, искать им какие-то объяснения, но думать, что люди глупые, — огромная ошибка. Зрителей не обманешь. Они все видят со стороны, подмечают и, конечно, реагируют, когда видят, на их взгляд, несправедливость»,

— написала Волосожар.
Волосожар поблагодарила зрителей за поддержку на протяжении всего проекта, отметив, что именно это для них с Евгением лучшая награда.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что солистку «Комбинации» разнесли в пух и прах.
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Комментарии 19
ТВ , Ледниковый период , Татьяна Волосожар , Алексей Ягудин , Елена Исинбаева , Евгений Пронин
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