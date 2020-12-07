Нельсон рассказала, почему ее убрали с телевидения 

Солистка группы Reflex Ирина Нельсон рассказала, почему больше не появляется на телевидении. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

По словам певицы, кто-то из руководства решил, что она плохо выглядит, чтобы показываться на экране, поэтому в новогодних передачах ее не будет.

«Я не нравлюсь лично большому человеку в музыкальной редакции. Причина? "Она уже старая, я сам не видел, но мне приятель сказал, что Reflex уже не тот"», — рассказала Нельсон.

48-летняя артистка решила, что это зависть и возмутилась, что кто-то решает, что можно смотреть людям, а что нет: