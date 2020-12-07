Нельсон рассказала, почему ее убрали с телевидения 

Солистка группы Reflex Ирина Нельсон рассказала, почему больше не появляется на телевидении. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
По словам певицы, кто-то из руководства решил, что она плохо выглядит, чтобы показываться на экране, поэтому в новогодних передачах ее не будет.
«Я не нравлюсь лично большому человеку в музыкальной редакции. Причина? "Она уже старая, я сам не видел, но мне приятель сказал, что Reflex уже не тот"», — рассказала Нельсон.
48-летняя артистка решила, что это зависть и возмутилась, что кто-то решает, что можно смотреть людям, а что нет:
«Мне вся эта ситуация до лампочки. Дело не в обидно или нет. Вообще не обидно — такая форма зависти — это смешно. Но противно. От того, что на тв ничего не меняется. Все мы, обычные люди, смотрящие ящик, до сих пор зависим от мнения какого-то одного человека».
Ранее "Рамблер" сообщал, что солистку «Комбинации» разнесли в пух и прах.