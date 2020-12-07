Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
«Интимные места»: откровенная драма
«Интимные места»: откровенная драма Без стеснения ⟶
Прямой эфир ТВ

Нельсон рассказала, почему ее убрали с телевидения 

Анна Арсеньева 1 час назад
Нельсон рассказала, почему ее убрали с телевидения
Фото: globallookpress.com
Солистка группы Reflex Ирина Нельсон рассказала, почему больше не появляется на телевидении. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
По словам певицы, кто-то из руководства решил, что она плохо выглядит, чтобы показываться на экране, поэтому в новогодних передачах ее не будет.

«Я не нравлюсь лично большому человеку в музыкальной редакции. Причина? "Она уже старая, я сам не видел, но мне приятель сказал, что Reflex уже не тот"», — рассказала Нельсон.

48-летняя артистка решила, что это зависть и возмутилась, что кто-то решает, что можно смотреть людям, а что нет:

«Мне вся эта ситуация до лампочки. Дело не в обидно или нет. Вообще не обидно — такая форма зависти — это смешно. Но противно. От того, что на тв ничего не меняется. Все мы, обычные люди, смотрящие ящик, до сих пор зависим от мнения какого-то одного человека».

Ранее "Рамблер" сообщал, что солистку «Комбинации» разнесли в пух и прах.
Видео дня. Фильмы для тех, кто думает, что уже видел все
Комментарии 10
ТВ , Ирина Нельсон
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Финалы сериалов, которые возмутили фанатов
14:40
Финалы сериалов, которые возмутили фанатов
Сериалы
Фильмы для тех, кто думает, что уже видел все
12:35
Фильмы для тех, кто думает, что уже видел все
Фильмы
Как угасла звезда Нины Ивановой
04:43
Как угасла звезда Нины Ивановой
Актеры
Трагическая судьба Ириски из «АБВГДейки»
04:23
Трагическая судьба Ириски из «АБВГДейки»
ТВ
Церковь и «Смешарики»: что стало со звездами «Брата»
05:18
Церковь и «Смешарики»: что стало со звездами «Брата»
Актеры
Как сложилась жизнь Будулая
08:16
Как сложилась жизнь Будулая
Актеры
Сцены из фильмов Marvel, которые тянет пересмотреть
15:52
Сцены из фильмов Marvel, которые тянет пересмотреть
Фильмы
Как живет самый харизматичный прибалтийский актёр
05:01
Как живет самый харизматичный прибалтийский актёр
Актеры
Что стало с карьерой Семчева после похудения
02:37
Что стало с карьерой Семчева после похудения
Актеры
10 захватывающих лент, которые уже вышли в 2020
11:14
10 захватывающих лент, которые уже вышли в 2020
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение