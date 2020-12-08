Малышева призналась в пренебрежении безопасностью 

Елена Малышева , телеведущая и доктор медицинских наук, призналась, что во время вспышки коронавируса ее съемочная группа работала без медицинских масок. Об этом Малышева рассказала изданию News.ru.

По словам телеведущей, никто из команды все же не заболел, несмотря на отсутствие медицинских масок, потому что у многих из них были антитела. Малышева уточнила: