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Малышева призналась в пренебрежении безопасностью 

Мария Грибова 6 часов назад
Малышева призналась в пренебрежении безопасностью
Фото: РИА Новости
Елена Малышева, телеведущая и доктор медицинских наук, призналась, что во время вспышки коронавируса ее съемочная группа работала без медицинских масок. Об этом Малышева рассказала изданию News.ru.
По словам телеведущей, никто из команды все же не заболел, несмотря на отсутствие медицинских масок, потому что у многих из них были антитела. Малышева уточнила:

«Поэтому мы смотрим на эту проблему с врачебной точки зрения: профессионально и спокойно».

Ранее «Рамблер» писал о том, что Ургант высмеял Моргенштерна на «Давай поженимся!».
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ТВ , Елена Малышева
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