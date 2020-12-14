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Участник шоу сбежал с проекта в психбольницу 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Участник реалити-шоу "Остров любви" Ниалл Ашам рассказал, что в 2018 году сбежал с проекта и лег в психиатрическую больницу. Он записал видео в своем Instagram-аккаунте.
По словам Ниалла Ашама, из-за сильного стресса у него случился психоз. Чтобы справиться с проблемами, ему понадобилась помощь специалистов. Участник шоу провел в больнице две недели:

"Это похоже на то, когда ты так подавлен, что в какой-то степени теряешь связь с реальностью […] Вы не в безопасности, нужно, чтобы люди за вами приглядывали".

После у него началась депрессия. Врачи назначили Ашаму лекарства, но он отказался от их приема, что затруднило его восстановление.
Ранее "Рамблер" сообщал, что телеведущая появилась в кадре с "сигаретой" и озадачила зрителей.
ТВ , Видео
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