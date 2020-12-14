Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Прямой эфир ТВ

Якубович ответил желающему стать ведущим Шаляпину 

Стелла Шмель 56 минут назад
Телеведущий Леонид Якубович высказал свое мнение насчет желания певца Прохора Шаляпина стать ведущим капитал-шоу "Поле чудес". Об этом Якубович рассказал в эксклюзивном интервью изданию News.ru.

"Что меня спрашивать? Пусть он попробует. Хотя бы раз. Поймёт, что это такое",

— выразил свою точку зрения телеведущий.
Напомним, незадолго до этого Прохор Шаляпин признался, что хотел бы стать ведущим программы "Поле чудес", так как считает пенсионеров самой благодарной аудиторией.
Ранее "Рамблер" писал, что участник шоу сбежал с проекта в психбольницу.
ТВ , Видео , Леонид Якубович , Прохор Шаляпин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Дичайшие ляпы культовых советских фильмов
02:44
Дичайшие ляпы культовых советских фильмов
Фильмы
Запрещенные сцены фильмов, которые не показывают зрителям
04:31
Запрещенные сцены фильмов, которые не показывают зрителям
Фильмы
Что стало с Яшкой-цыганом из «Неуловимых мстителей»
05:46
Что стало с Яшкой-цыганом из «Неуловимых мстителей»
Актеры
Почему никто не хочет работать с Дженнифер Энистон
09:15
Почему никто не хочет работать с Дженнифер Энистон
Актеры
Что стало с актерами сериала «Зена — королева воинов»
12:00
Что стало с актерами сериала «Зена — королева воинов»
Актеры
Что стало с актерами ленты «В бой идут одни „старики“»
12:44
Что стало с актерами ленты «В бой идут одни „старики“»
Актеры
Финалы сериалов, которые возмутили фанатов
14:40
Финалы сериалов, которые возмутили фанатов
Сериалы
Фильмы для тех, кто думает, что уже видел все
12:35
Фильмы для тех, кто думает, что уже видел все
Фильмы
Как угасла звезда Нины Ивановой
04:43
Как угасла звезда Нины Ивановой
Актеры
Трагическая судьба Ириски из «АБВГДейки»
04:23
Трагическая судьба Ириски из «АБВГДейки»
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение