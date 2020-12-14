Якубович ответил желающему стать ведущим Шаляпину 

Телеведущий Леонид Якубович высказал свое мнение насчет желания певца Прохора Шаляпина стать ведущим капитал-шоу "Поле чудес". Об этом Якубович рассказал в эксклюзивном интервью изданию News.ru.
"Что меня спрашивать? Пусть он попробует. Хотя бы раз. Поймёт, что это такое",
— выразил свою точку зрения телеведущий.
Напомним, незадолго до этого Прохор Шаляпин признался, что хотел бы стать ведущим программы "Поле чудес", так как считает пенсионеров самой благодарной аудиторией.
Ранее "Рамблер" писал, что участник шоу сбежал с проекта в психбольницу.