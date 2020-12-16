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Шаляпин резко ответил Шукшиной после ее слов о продажности телевидения 

Стелла Шмель 11 часов назад
«Она давно очернила имя своего отца»
Фото: @shukshina_maria
Музыкант Прохор Шаляпин резко отозвался в адрес актрисы и ведущей Марии Шукшиной, которая заявила, что на ток-шоу спикеры и артисты ходят ради денег и самопиара. По утверждению звезды, участники скандальных шоу получают большие суммы за съемки. На критику ответил Шаляпин:

"Я свечку не держал, кому как платят или не платят. Этого мы не знаем. Я не понимаю, что в этом такого даже если и платят. Это раз. Во-вторых, если Мария призывает к морали наше телевидение, то прежде всего она должна начать со своей собственной матери, которая ходила по всем этим ток-шоу и наверняка не бесплатно. Свою маму ей надо сначала остановить, а потом уже претензии к российскому телевидению предъявлять",

— заявил он в беседе с изданием Teleprogramma.pro.
Как пояснил артист, каждая программа имеет своего зрителя. И неудивительно, что скандальные ток-шоу показывают высокие рейтинги, в отличие от "ванильных" и "добрых" программ.

"Все, кто призывают к морали, должны начать с себя. Можно вообще не смотреть такие программы. Мария просто пиарится. Хочет быть моралистом. Она просто давно очернила вместе с мамой имя великого Шукшина, которого любит вся страна",

— подытожил Шаляпин.
Ранее "Рамблер" писал, что популярный телеведущий поделился впечатлениями от работы с Гузеевой.
Видео дня. Судьба звезды сериала «Следствие ведут знатоки»
Комментарии 15
ТВ , Мария Шукшина , Прохор Шаляпин
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