Морозов заявил о двуличности Нагиева 

Артист "Кривого зеркала" Александр Морозов заявил, что актер Дмитрий Нагиев меняется, как только включается камера. Об этом он рассказал в эфире собственного YouTube-шоу.
Как рассказал Морозов, с Нагиевым их связывают теплые дружеские отношения, но как только начинается съемка, все меняется. И это порядком раздражает артиста.
"Дернуло меня пойти на съемку вместе с ним в коричневых штанах и свитере… Мы сидели в жюри. А он очень добрый человек. Пока камеры выключены, чуть ли не в десны друг с другом, за жизнь да все такое, по секретикам, друзьям косточки помыть. Только включается камера, он превращается сразу в тварь и на камеру говорит, что я г***о, потому что в коричневом. С тех пор хочу его отправить в Макеевку с Моргенштерном и сжечь. Нагиев, я тебя сожгу!",
— заявил Морозов.
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