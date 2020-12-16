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Морозов заявил о двуличности Нагиева 

Стелла Шмель 8 часов назад
Морозов заявил о двуличности Нагиева
Фото: globallookpress.com
Артист "Кривого зеркала" Александр Морозов заявил, что актер Дмитрий Нагиев меняется, как только включается камера. Об этом он рассказал в эфире собственного YouTube-шоу.
Как рассказал Морозов, с Нагиевым их связывают теплые дружеские отношения, но как только начинается съемка, все меняется. И это порядком раздражает артиста.

"Дернуло меня пойти на съемку вместе с ним в коричневых штанах и свитере… Мы сидели в жюри. А он очень добрый человек. Пока камеры выключены, чуть ли не в десны друг с другом, за жизнь да все такое, по секретикам, друзьям косточки помыть. Только включается камера, он превращается сразу в тварь и на камеру говорит, что я г***о, потому что в коричневом. С тех пор хочу его отправить в Макеевку с Моргенштерном и сжечь. Нагиев, я тебя сожгу!",

— заявил Морозов.
Ранее "Рамблер" писал, что Шаляпин резко ответил Шукшиной после ее слов о продажности телевидения.
Видео дня. Судьба звезды сериала «Следствие ведут знатоки»
ТВ , Дмитрий Нагиев , Александр Морозов
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