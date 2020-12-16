Морозов заявил о двуличности Нагиева 

"Дернуло меня пойти на съемку вместе с ним в коричневых штанах и свитере… Мы сидели в жюри. А он очень добрый человек. Пока камеры выключены, чуть ли не в десны друг с другом, за жизнь да все такое, по секретикам, друзьям косточки помыть. Только включается камера, он превращается сразу в тварь и на камеру говорит, что я г***о, потому что в коричневом. С тех пор хочу его отправить в Макеевку с Моргенштерном и сжечь. Нагиев, я тебя сожгу!",