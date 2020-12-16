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Комик рассказал о голоде во время участия в КВН 

Анна Арсеньева 3 часа назад
Комик рассказал о голоде во время участия в КВН
Фото: @alesha_smirnov
Российский комик Алексей Смирнов рассказал, как голодал, будучи участником КВН. Об этом он вспомнил в интервью на YouTube-канале "вДудь".
По словам комика, он начал играть в КВН в университете. В 2005 году с командой "Горячие финские парни" он поехал в Юрмалу. У них не было денег даже на еду, а последние 250 рублей Смирнов потратил на стрижку и новые сандалии.
Как рассказал участник Comedy Club, он и другие ребята всю поездку голодали. Полученные в Юрмале деньги они тратили на хлеб и кефир.

«У меня в жизни не было никогда такого ощущения голода дикого, когда тебе плохо», — вспомнил Алексей Смирнов.

После этой поездки комик ушел из КВН, так как разругался с командой.
Ранее "Рамблер" сообщал, что друг Петросяна рассказал о проблемах с деньгами у артиста.
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ТВ , Алексей Смирнов
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