Комик рассказал о голоде во время участия в КВН 

Российский комик Алексей Смирнов рассказал, как голодал, будучи участником КВН. Об этом он вспомнил в интервью на YouTube-канале "вДудь".

По словам комика, он начал играть в КВН в университете. В 2005 году с командой "Горячие финские парни" он поехал в Юрмалу. У них не было денег даже на еду, а последние 250 рублей Смирнов потратил на стрижку и новые сандалии.

Как рассказал участник Comedy Club, он и другие ребята всю поездку голодали. Полученные в Юрмале деньги они тратили на хлеб и кефир.

«У меня в жизни не было никогда такого ощущения голода дикого, когда тебе плохо», — вспомнил Алексей Смирнов.

После этой поездки комик ушел из КВН, так как разругался с командой.