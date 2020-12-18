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Расторгуев раскрыл судьбу телепроекта «Дом-2» 

Мария Грибова 3 часа назад
Руководитель «Дома-2» раскрыл судьбу шоу
Фото: Кадр из шоу «Дом-2»
Телепроект «Дом-2» перестанет выходить на ТНТ, но не закроется окончательно. Об этом сообщил руководитель передачи Александр Расторгуев в беседе с телеканалом «360».

«Он [проект] не закрывается, но он оканчивает свой выход на канале ТНТ. Это правда. 31-го числа»,

— сказал Расторгуев.
О закрытии телепроекта «Дом-2» было объявлено на совещании с руководителями компании-производителя шоу Solaris Promo Production 17 декабря. В пресс-релизе компании сообщается, что канал ТНТ решил сосредоточиться на юморе и сериалах.
Ранее «Рамблер» писал о том, что ТНТ закрывает шоу «Дом-2».
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