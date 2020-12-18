Руководитель «Дома-2» раскрыл судьбу шоу

Телепроект «Дом-2» перестанет выходить на ТНТ, но не закроется окончательно. Об этом сообщил руководитель передачи Александр Расторгуев в беседе с телеканалом «360».

«Он [проект] не закрывается, но он оканчивает свой выход на канале ТНТ. Это правда. 31-го числа»,

— сказал Расторгуев.

О закрытии телепроекта «Дом-2» было объявлено на совещании с руководителями компании-производителя шоу Solaris Promo Production 17 декабря. В пресс-релизе компании сообщается, что канал ТНТ решил сосредоточиться на юморе и сериалах.