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Венцеслав Венгржановский назвал причину закрытия «Дома-2» 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Венгржановский назвал причину закрытия «Дома-2»
Фото: Кадр из видео
Венцеслав Венгржановский, который раньше участвовал в проекте "Дом-2" назвал причину закрытия шоу. Об этом сообщает РЕН-ТВ.
По словам экс-участника телестройки, в последнее время зрители перестали интересоваться этим реалити-шоу. Он уверен, что это повлияло на поведение рекламодателей.

"Основная причина закрытия «Дома-2» все-таки связана с низким зрительским интересом. Из-за этого автоматически падает интерес у рекламодателей. Я думаю организаторы и телеканал ТНТ приняли решение его закрыть"

Венцеслав Венгржановский известен как один из скандальных участников проекта. Он пробыл в шоу с 2009 по 2012 году.
Ранее "Рамблер" сообщал, что телепроект "Дом-2" закрывается спустя 16 лет в эфире.
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