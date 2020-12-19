Венгржановский назвал причину закрытия «Дома-2»

Венцеслав Венгржановский, который раньше участвовал в проекте "Дом-2" назвал причину закрытия шоу. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

По словам экс-участника телестройки, в последнее время зрители перестали интересоваться этим реалити-шоу. Он уверен, что это повлияло на поведение рекламодателей.

"Основная причина закрытия «Дома-2» все-таки связана с низким зрительским интересом. Из-за этого автоматически падает интерес у рекламодателей. Я думаю организаторы и телеканал ТНТ приняли решение его закрыть"

Венцеслав Венгржановский известен как один из скандальных участников проекта. Он пробыл в шоу с 2009 по 2012 году.