Водонаева высказалась по поводу закрытия «Дома-2»

Телеведущая Алена Водонаева прокомментировала новость о закрытии реалити-шоу «Дом-2» на канале ТНТ в своем аккаунте.

«Прочитала на Супере о том, что «Дом 2» закрывается. Как ни крути это целая эпоха. И если руководство канала действительно приняло это здравомыслящее решение — 2020 год идеален для того, чтобы эффектно поставить точку».

«Я всегда за то, чтобы уходить красиво», — подчеркнула Алена.

Напомним, что телеведущая также стала участницей этого телешоу в 2004 году и провела там более тысячи дней.

18 декабря телеканал ТНТ сообщил о том, что собирается закрыть телепроект из-за низких рейтингов и ухода рекламодателей.