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Алена Водонаева высказалась по поводу закрытия «Дома-2» 

Полина Алферова 51 минуту назад
Водонаева высказалась по поводу закрытия «Дома-2»
Фото: @alenavodonaeva
Телеведущая Алена Водонаева прокомментировала новость о закрытии реалити-шоу «Дом-2» на канале ТНТ в своем аккаунте.
«Прочитала на Супере о том, что «Дом 2» закрывается. Как ни крути это целая эпоха. И если руководство канала действительно приняло это здравомыслящее решение — 2020 год идеален для того, чтобы эффектно поставить точку».

«Я всегда за то, чтобы уходить красиво», — подчеркнула Алена.

Напомним, что телеведущая также стала участницей этого телешоу в 2004 году и провела там более тысячи дней.
18 декабря телеканал ТНТ сообщил о том, что собирается закрыть телепроект из-за низких рейтингов и ухода рекламодателей.
Ранее «Рамблер» писал, что Венгржановский назвал причину закрытия "Дома-2".
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