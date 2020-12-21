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Первый канал ответил на слухи о закрытии программы Малышевой 

Мира Маркина 1 час назад
Первый канал ответил на слухи о закрытии шоу Малышевой
Фото: Кадр из шоу "Жить здорово"
Первый канал в разговоре с РИА Новости ответил на слухи о закрытии программы Елены Малышевой "Жить здорово!".
По словам представителей телеканала, информация о закрытии шоу недостоверна.
Ранее в Instagram-аккаунте Star News Russia было опубликовано сообщение со ссылкой на гендиректора вещателя о якобы закрытии программы "Жить здорово" в ближайшие месяцы.

"С удивлением наблюдаем за вбросом этого фейка через соцсети и сайты с пониженной социальной ответственностью. "Жить здорово" не закрываем, не планировали, а на заборе тоже написано",

— заявили в пресс-службе Первого канала.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Малышева призналась в пренебрежении безопасностью.
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ТВ , Елена Малышева , РИА Новости
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