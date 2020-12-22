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Программа Владимира Соловьева стала самой популярной в 2020 году 

Мария Грибова 4 часа назад
Программа Соловьева стала самой популярной в 2020 году
Фото: Кадр из передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»
По данным ВЦИОМ, самой популярной телепередачей среди россиян стала «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». Лидерство также разделила программа «Вести», набрав равное количество голосов.
В опросе приняли участие более полутора тысяч россиян. Третьей по популярности программой стала «60 минут».
В пятерку лидеров вошли шоу «ДНК» телеканала НТВ, а также «Мужское / Женское» на Первом.
А журналистом года россияне назвали Владимира Соловьева. Первенство ему уступили Юрий Дудь и Ольга Скабеева.
Ранее «Рамблер» писал о том, где и когда возродится реалити-шоу «Дом-2».
Видео дня. Что стало с актерами «Новогодних приключений Маши и Вити»
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