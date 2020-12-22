Программа Соловьева стала самой популярной в 2020 году

Фото: Кадр из передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»

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По данным ВЦИОМ, самой популярной телепередачей среди россиян стала «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым ». Лидерство также разделила программа «Вести», набрав равное количество голосов.

В опросе приняли участие более полутора тысяч россиян. Третьей по популярности программой стала «60 минут».

В пятерку лидеров вошли шоу «ДНК» телеканала НТВ, а также «Мужское / Женское» на Первом.