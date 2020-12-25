Цымбалюк-Романовская высказалась о ток-шоу Малахова 

«У меня есть мнение со стороны. Я считала Андрея Николаевича лучшим ведущим в этом жанре. Но мне все стали писать: «Что случилось?» «Почему он не на вашей стороне?» Это к нему вопросы. Я не знаю, что случилось. Ничего плохого я ему не делала. Рейтинги очень высокие у передач, где негативно о мне высказываются. Но в итоге у меня растет число подписчиков. Становится больше предложений по рекламе в соцсетях. Люди в таких программах выглядят глупо. Чем больше глупости, тем выше рейтинг»,