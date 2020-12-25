Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Прямой эфир ТВ

Цымбалюк-Романовская высказалась о ток-шоу Малахова 

Мария Грибова 8 часов назад
Цымбалюк-Романовская высказалась о ток-шоу Малахова
Фото: РИА Новости
Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro высказалась о телеведущем Андрее Малахове и его шоу.
В программах Малахова нередко обсуждается личная жизнь звезд, в том числе и Цымбалюк-Романовской. Так, недавно телеведущий нелестно высказался о третьей жене актера Армена Джигарханяна, которая, по его словам, даже не удосужилась прислать венок на прощание с бывшим мужем.

«У меня есть мнение со стороны. Я считала Андрея Николаевича лучшим ведущим в этом жанре. Но мне все стали писать: «Что случилось?» «Почему он не на вашей стороне?» Это к нему вопросы. Я не знаю, что случилось. Ничего плохого я ему не делала. Рейтинги очень высокие у передач, где негативно о мне высказываются. Но в итоге у меня растет число подписчиков. Становится больше предложений по рекламе в соцсетях. Люди в таких программах выглядят глупо. Чем больше глупости, тем выше рейтинг»,

— отметила Цымбалюк-Романовская.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Ургант высмеял российских звезд за фото в Сети.
Видео дня. Актеры которые ненавидели свои популярные роли
Комментарии 16
ТВ , Андрей Малахов , Армен Джигарханян
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Почему пропала с экранов звезда фильма «9 1/2 недель»
03:03
Почему пропала с экранов звезда фильма «9 1/2 недель»
Актеры
Актеры, которые ненавидели свои популярные роли
07:13
Актеры, которые ненавидели свои популярные роли
Актеры
Секреты спецэффектов фильма «Один дома»
10:41
Секреты спецэффектов фильма «Один дома»
Фильмы
Как изменились актеры фильма «12 месяцев»
08:10
Как изменились актеры фильма «12 месяцев»
Актеры
Где и когда возродится реалити-шоу «Дом-2»
03:39
Где и когда возродится реалити-шоу «Дом-2»
ТВ
Что стало с актерами «Новогодних приключений Маши и Вити»
12:25
Что стало с актерами «Новогодних приключений Маши и Вити»
Актеры
За что осуждали актрису из «Тегерана-43» и ее мужа
02:56
За что осуждали актрису из «Тегерана-43» и ее мужа
Актеры
Самые лучшие сцены, удаленные из фильмов
07:50
Самые лучшие сцены, удаленные из фильмов
Фильмы
Как сложилась судьба Пьеро
03:53
Как сложилась судьба Пьеро
Актеры
Что стало с советской Мэрилин Монро
08:22
Что стало с советской Мэрилин Монро
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение