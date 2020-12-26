Грачевский ответил на слухи о продаже «Ералаша» 

Все новости на карте

Режиссер и сценарист Борис Грачевский признался, что киножурнал «Ералаш» испытывает финансовые трудности.

В сложном положении проект оказался из-за пандемии коронавируса, однако намерений продавать киножурнал нет, заявил Грачевский в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Это фейки какие-то. Мы все встали, стоим и предлагаем различные варианты финансирования. О продажах нет разговора,

— ответил Грачевский на появившиеся в СМИ слухи.

Также режиссер рассказал, что планируют вновь начать запуск «Ералаша» в конце января.