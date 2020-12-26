Грачевский ответил на слухи о продаже «Ералаша» 

Режиссер и сценарист Борис Грачевский признался, что киножурнал «Ералаш» испытывает финансовые трудности.
В сложном положении проект оказался из-за пандемии коронавируса, однако намерений продавать киножурнал нет, заявил Грачевский в интервью радиостанции «Говорит Москва».
Это фейки какие-то. Мы все встали, стоим и предлагаем различные варианты финансирования. О продажах нет разговора,
— ответил Грачевский на появившиеся в СМИ слухи.
Также режиссер рассказал, что планируют вновь начать запуск «Ералаша» в конце января.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Малахов предложил миллион Цымбалюк-Романовской.