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Грачевский ответил на слухи о продаже «Ералаша» 

Александра Нечаева 3 часа назад
Грачевский ответил на слухи о продаже «Ералаша»
Фото: Кадр из видео
Режиссер и сценарист Борис Грачевский признался, что киножурнал «Ералаш» испытывает финансовые трудности.
В сложном положении проект оказался из-за пандемии коронавируса, однако намерений продавать киножурнал нет, заявил Грачевский в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Это фейки какие-то. Мы все встали, стоим и предлагаем различные варианты финансирования. О продажах нет разговора,

— ответил Грачевский на появившиеся в СМИ слухи.
Также режиссер рассказал, что планируют вновь начать запуск «Ералаша» в конце января.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Малахов предложил миллион Цымбалюк-Романовской.
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ТВ , Говорит Москва , Борис Грачевский , Радиостанция "Говорит Москва"
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